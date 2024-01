Die Deutsche Bahn geht die Sanierung ihres Netzes an. Eine ihrer wichtigsten Strecken in Deutschland ist die rechtsrheinische Verbindung von Mannheim nach Frankfurt - die Riedbahn. Fünf Monate wird die Strecke im Sommer gesperrt und saniert. Einen ersten Vorgeschmack gab es im Januar. Wie das geklappt hat und wie man trotzdem mit Deutschlandticket, also im Regionalverkehr, nach Frankfurt kommt, darüber sprechen die RHEINPFALZ-Redakteure Julian Laber und Eckhard Buddruss.