33 Helfer, darunter zehn Kinder und ein Hund, haben sich am Samstag beim Dreckweg-Tag in Althornbach engagiert und Müll eingesammelt. Im Vergleich zum Vorjahr beteiligten sich deutlich mehr Menschen an der Aktion. Damals waren Ortsbürgermeister Bernd Kipp und die drei Helfer Esther Kipp, Markus Schmitz und Maximilian Seis allein auf weiter Flur unterwegs. Ursache für den Helferzuwachs ist laut Bernd Kipp, dass diesmal nicht die Gemeinde alleine verantwortlich war, sondern auch die 15 Vereine, die im Ortskartell organisiert sind, zur Teilnahme aufgerufen hatten. Das habe gut geklappt. „Von fast jedem Verein waren Helfer dabei“, so Kipp.

Zwischen 10 und 13 Uhr waren die Helfer unterwegs, um Plastik, Planen, Flaschen, eine Stoßstange, Autoreifen und sonstigen Müll und Schrott einzusammeln, der unerlaubt in der Natur entsorgt worden war. Auch ein Sickerkasten wurde auf dem Feld gefunden. Ebenfalls ärgerten sich die Helfer über die vielen Hundehaufen am und auf dem Spielplatz sowie am Radweg.