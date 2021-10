Direkt zur Themenseite „Wein und Genuss“

Die Pfalz ist ohne Essen und Trinken nicht vorstellbar: In Dubbegläsern eine Schorle und auf den Tellern Saumagen oder Schiefer Sack mit Rieslingkraut. Diese Kombination kennen alle, die in der Pfalz leben. Die kulinarische Vielfalt lässt sich an vielen Pfälzer Orten erleben, ganz gleich ob in Hütten des Pfälzerwald-Vereins oder in gehobenen Restaurants entlang der Weinstraße. Als Lokalzeitung ist DIE RHEINPFALZ immer nah dran an den Menschen, die hinter dem Essen und Trinken stehen. So porträtiert sie Winzer und ihre Herausforderungen, mit den Naturprodukten am Markt zu bestehen. In eigenen Video-Serien stellen wir zudem junge Winzerinnen aus der Pfalz vor oder begleiten professionelle oder Hobby-Köche dabei, wie sie regionale oder internationale Gerichte - mit und ohne Wein - zubereiten.

Wein in der Pfalz - Von Menschen für Menschen

Auf der neuen Themenseite „Wein und Genuss“ können Sie an einem Ort erleben, wie die Pfalz, der Wein und seine Macher miteinander verbunden sind. Jetzt, da die Weinlese 2021 in vollem Gang ist, begleiten wir beispielsweise einzelne Weingüter bei ihrer Arbeit. Wenn der Wein dann in Flaschen erhältlich ist, stellt sich natürlich die Frage, was zu welchem Essen getrunken werden kann. DIE RHEINPFALZ gibt Tipps für den Einkauf und die optimale Geschmacksverbindung mit bestimmten Gerichten.

