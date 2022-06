Der Deutsche Bundestag ist nicht nur größer, sondern auch jünger geworden. Damit rückt die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Mandat mehr in den Vordergrund. Wie schaffen Abgeordnete das Windhundrennen zwischen Kind und Politik?

Der Lesetipp

Als der Südpfälzer Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner von den Grünen seinen knapp einjährigen Sohn 2019 zu einer namentlichen Abstimmung in den Plenarsaal des Bundestags mitnahm, sorgte das für mediales Aufsehen. Offenbar kam es bis dahin nicht häufig vor, dass Abgeordnete mit ihrem Nachwuchs im Parlament auftauchen, geschweige denn männliche. Drei Monate lang brachte der jetzige Staatsminister im Auswärtigen Amt seinen Sprössling mit zu seiner Arbeit – in Sitzungen der Fraktion, in sein Büro, zu Abstimmungen in den Plenarsaal. Weiterlesen

Das Thema im Podcast

Auch in der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen, was läuft“ geht es um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Mandat. Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis (SPD) verrät im Gespräch mit RHEINPFALZ-Volontärin Michelle Pfeifer, wie sie die erste Zeit als junge Mutter im Parlament erlebt hat, was ihr dabei geholfen hat und was sich im Bundestag in puncto Familienfreundlichkeit noch verbessern muss.