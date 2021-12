Ab Donnerstag sind auch die Fünf- bis Elfjährigen an der Reihe. Sie werden neu in die Corona-Impfkampagne eingebunden. In Landau und im Landkreis SÜW wären das mehr als 5500 Mädchen und Jungen. Gefragt sind die Kinderärzte. Manche Mediziner sehen allerdings noch keine Dringlichkeit.

