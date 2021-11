Bei einer Fläche am Ortseingang aus Richtung Osten, die im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer als mögliches Baugebiet ausgewiesen ist, soll überprüft werden, ob eine Realisierung dieser Option sinnvoll ist. Das beschloss der Gemeinderat. Wie Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) auf Nachfrage erklärte, geht es darum, ob und wie sich ein solches Baugebiet harmonisch in das Ortsbild einfügen könnte, und um die Frage, ob das Projekt wirtschaftlich darstellbar ist. Es handele sich um eine kleinere Fläche, auf der etwa 15 bis 20 Bauplätze möglich wären, so Glaser. Hintergrund der Überlegungen sei der Wunsch, Wohnraum zu schaffen.