Der FK Pirmasens ist in der Fußball-Oberliga durch einen souveränen 2:0-Sieg beim TuS Mechtersheim auf Rang drei vorgerückt, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Gonsenheim, der am Samstagabend in Bitburg gewann. Arminia Ludwigshafen belegt dank des 3:2-Erfolgs in Pfeddersheim den ersten sicheren Nichtsabstiegsplatz. Unterm Strich: der FV Dudenhofen, der in Engers mit 0:1 verlor. Diese Partie musste wegen eines heftigen Graupelschauers für einige Minuten unterbrochen werden

