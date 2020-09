Nach den teilweise deutlichen Anstiegen der vergangenen Wochen flacht die Kurve der amtlich bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der Pfalz wieder etwas ab. Laut den Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) von 10.37 Uhr am Dienstag sind seit dem Vortag nur vier im Labor bestätigte Infektionen hinzugekommen. Insgesamt wurden damit seit dem Ausbruch der Pandemie 3029 Infektionen in der Pfalz gezählt. Als genesen gelten 2607 Menschen, 19 mehr als am Vortag.

Die vier Infektionen verteilen sich auf die Kreise Kaiserslautern, Südwestpfalz und Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Stadt Neustadt.

In ganz Rheinland-Pfalz wurden 45 Infektionen mehr gemeldet als am Vortag, damit sind es jetzt 9128. Ebenfalls um 45 angestiegen ist die Anzahl der als genesen geltenden, von 7801 am Vortag auf 7846. Im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben ist seit dem 23. August in Rheinland-Pfalz niemand mehr, es bleibt bei 243 Verstorbenen im ganzen Land und 54 in der Pfalz.

An zweiter Stelle Ludwigshafen liegt bei den Neuinfektionen bezogen auf die Bevölkerungsgröße – der sogenannten 7-Tage-Inzidenz – mit 22 Fällen auf Platz zwei landesweit hinter dem Kreis Trier-Saarburg mit 42. Trier-Saarburg nähert sich damit der kritischen Marke von 50. Ursache ist ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil. Nach Trier-Saarburg und Ludwigshafen folgen der Kreis Ahrweiler mit 19 und der Kreis Germersheim mit 15 Infektionen. Im Landesdurchschnitt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 9,5 Fällen auf 100.000 Einwohner.

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.

