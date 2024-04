Zeugen haben am Sonntag einen Lkw gemeldet, von dem in Friesenheim unter anderem im Bastenhorstweg, illegal Müll entsorgt wurde. In der Straße „In den Ziegelgärten“ konnte die Polizei das Fahrzeug aufspüren und die beiden Insassen kontrollieren. Laut Polizei waren beide Männer augenscheinlich stark alkoholisiert. Im Laderaum des Lkw befand sich weiterer Sperrmüll. Einer der beiden, ein 34-Jähriger, räumte ein, gefahren zu sein. Dies wurde durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,67 Promille. Er hat zudem keinen Führerschein. Der 34-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie illegaler Müllentsorgung verantworten müssen.