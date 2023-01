Nächste Auszeichnung für Zehnkämpfer Niklas Kaul: Nachdem der Saulheimer im Dezember zum „Sportler des Jahres“ gekürte wurde und jüngst auch die Ehrung zum rheinland-pfälzischen Sportler des Jahres erhielt, ist er nun auch „Leichtathlet des Jahres“. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Mittwoch mit. Kaul wurde im Sommer 2022 in München Zehnkampf-Europameister. Bei der Publikumswahl gingen etwa 25 000 Stimmen für die Wahl der jeweiligen Top drei ein, die abschließenden Entscheidungen traf eine Experten-Jury. Der 24-Jährige gewann klar vor Speerwurf-Europameister Julian Weber und Marathon-Europameister Richard Ringer. Für Kaul ist es die zweite Auszeichnung unter den Leichtathleten nach 2019, damals wurde er Weltmeister.

Bei den Frauen gewann Weitspringerin Malaika Mihambo, die nun zum vierten Mal in Folge den Titel der „Leichtathletin des Jahres“ trägt. Mihambo gewann 2022 in Eugene WM-Gold, bei der Heim-EM in München wurde sie Zweite. Bei der Wahl setzte sich die 28-jährige Mihambo nun knapp vor Sprinterin und Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper durch und kehrte das Ergebnis der Wahl zur Sportlerin des Jahres um – dort gewann Lückenkemper vor Mihambo. Auf Rang drei kam bei der reinen Leichtathletik-Wahl Lea Meyer, die EM-Zweite über 3000 Meter Hindernis.