Vielen gilt der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident wegen seiner jovialen Art als Idealtypus eines Sozialdemokraten. „Nah bei de Leit“, diesem Motto folgte er zeitlebens. Fast zwei Jahrzehnte amtierte er als Regierungschef in Mainz. 2006 holte die SPD mit 45,6 Prozent die absolute Mehrheit in Rheinland-Pfalz. Aufgewachsen ist der gelernte Elektromechaniker in der Südpfalz und dort lebt er immer noch. Das Porträt, geschrieben von unserer Mainzer Korrespondentin Karin Dauscher, lesen Sie hier