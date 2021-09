Verkehrschaos im Karlsruher Westen am Freitagnachmittag: Im Bereich der Honsellstraße am Lameyplatz im Karlsruher Stadtteil Mühlburg kommt es laut einer Nachrichtenagentur zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auch Pfälzer Autofahrer sind betroffen.

Wie es in der Pressemeldung heißt, blieb in der Honsellstraße am Nachmittag zunächst ein Sattelzug aufgrund einer Panne liegen und versperrte die Straße in Richtung Entenfang. Ein darauffolgender Sattelzug habe versucht, den Pannenlaster zu umfahren. Dabei sei er jedoch auf der Erhöhung der Bahngleise stecken geblieben.

Der Verkehr staut sich laut Nachrichtenagentur zurück bis zur B36 und von dort aus über acht Kilometer in Richtung Pfalz zurück. In Fahrtrichtung Karlsruhe kommt es von der Pfalz kommend zu einem Rückstau von drei Kilometern. Auch der Verkehr im Kreuzungsbereich Honsellstraße/Starkstraße/B36 sei zum Erliegen gekommen. Der Straßenbahnverkehr sei frei, die Bahnen stehen im Straßenverkehr jedoch im Staustillstand.

Die Polizei ist mit mehreren Streifen und der Motorradstaffel im Einsatz. Die Bergung des Lastwagens dauere noch an.