Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises kann die Polizei die Angaben von Landrat Clemens Körner (CDU), es handele sich um Täter „aus dem russischen Raum“, nicht bestätigen. Und noch weitere Angaben zu den Hackern halten die Kriminalpolizei und die Spezialisten des Landeskriminalamts, die an dem Fall arbeiten, für Spekulation.

Derweil arbeitet die Kreisverwaltung an Notlösungen, um für die Bürger erreichbar zu bleiben. In den kommenden Tagen sollen Mitarbeiter in die Gemeindeverwaltungen umziehen, damit die Bürger Ansprechpartner vor Ort haben. In ihren Außenstellen in Heßheim und Dudenhofen hat die Kreisverwaltung ihr Personal seit Dienstag aufgestockt und die Öffnungszeiten erweitert.

