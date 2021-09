[Aktualisiert um 9.50 Uhr] Nach der Flucht von vier Männern aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg nahe Heilbronn hat die Polizei einen der Flüchtigen festgenommen. Er sei noch am Donnerstagabend nach konkreten Hinweisen auf den Aufenthaltsort festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Um welchen der Flüchtigen es sich handelt, sagten die Ermittler zunächst nicht.

Den vier Männern war am Mittwochabend die Flucht aus der geschlossenen Station des Klinikums gelungen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, handelt es sich bei dreien der vier Männer um verurteilte Straftäter.

Die Polizei werte derzeit die neuen Erkenntnisse aus und halte den Fahndungsdruck aufrecht, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Die Suche nach den anderen Flüchtigen gehe mit Hochdruck weiter.

Wie die Männer zwischen 24 und 37 Jahren am Mittwochabend aus der geschlossenen Station des Klinikums im Landkreis Heilbronn entkamen, ist weiter unklar. Die Polizei hat Fotos der Flüchtigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Männer sehe, solle sich nicht in Gefahr begeben, sondern die Polizei rufen, hieß es.