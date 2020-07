Ein Unbekannter hat am Samstag in der Grünstadter Sparda-Bank einer 71-jährigen Bissersheimerin die EC-Karte entwendet und kurz darauf einen dreistelligen Geldbetrag abgehoben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aufgrund der Corona-Vorschriften dürfen sich im Vorraum der Bank nur zwei Personen aufhalten. Die 71-Jährige sprach eine dritte, laut Polizei am Betrug unbeteiligte Person an, die ihr relativ nahe kam und drängelte. Derweil konnte der Täter die EC-Karte unbemerkt stehlen. Mit einem Blick über die Schulter hatte er zuvor den PIN-Code erspäht. Aktuell wertet die Polizei das Videomaterial aus, der Täter konnte noch nicht identifiziert werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 Meter groß, schwarze lockige Haare, dunkler Hauttyp, dunkel gekleidet, normale Figur.