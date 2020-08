Am Freitag konnte ein 19-Jähriger Erntehelfer nur noch tot aus dem Baggersee Sondernheim geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft wird am Montag darüber entscheiden, ob eine Obduktion angeordnet wird. Das teilte ein Sprecher des Kriminaldauerdienstes der Kriminalinspektion Ludwigshafen am Sonntag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Hintergrund sei, dass die Staatsanwaltschaft bei einem solchen Unglück immer eingeschalten werde. Dabei gelte auch ein Tod durch Ertrinken als „nicht natürlicher Tod“.

Der junge Rumäne war gemeinsam mit anderen Erntehelfern am Freitagnachmittag in Sondernheim schwimmen gegangen. Als seine Bekannten feststellten, dass er nicht mehr aufgetaucht ist, wurde der Notruf alarmiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Der 19-Jährige konnte nach zweistündiger Suche nur noch tot aus dem See geborgen werden. Es liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, wie es zu dem Unglück kommen konnte.