Das war ein großer Spaß – der auch zum Nachdenken anregte. Am Samstagabend hatte die Neuproduktion der Mozart-Oper „Così fan tutte“ Premiere am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Es durfte viel gelacht werden bei Klamauk und absurdem Theater. Und dann wurde doch die ganze Doppelbödigkeit von Mozarts Oper offenbar.

Sie wollen mehr über die Premiere erfahren? Dann klicken Sie hier.