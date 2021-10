Ein betrunkener Autofahrer hat in Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) Widerstand gegen Polizisten geleistet. Laut Polizei hatte eine Zeugin beobachtet, wie der 26-Jährige am Freitagabend auf der Bundesstraße 39 in Schlangenlinien gefahren sei. Der Mann habe anschließend in Hanhofen angehalten und sei in ein Wohnhaus gegangen. Die hinzugerufenen Beamten stellten augenscheinlich frische Unfallschäden am geparkten Auto fest. Bei dem 26-Jährigen aus Meckenheim selbst wurden deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt. Als die Beamten ihn daraufhin mit aufs Revier nehmen wollten, leistete er im Streifenwagen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Ein Atemalkoholtest auf der Wache ergab dann einen Wert von 3,37 Promille. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.