Bernhard Scholten, Vorsitzender der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) des Bistums Speyer, ist zurückgetreten. Eine Frau wirft ihm Missbrauch vor. Der Beschuldigte fordert, dass die „unberechtigten Vorwürfe“ untersucht und aufgeklärt werden – doch weder die UAK noch der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann fühlen sich zuständig. Scholten hat am 18. August sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung gestellt und seine Mitgliedschaft in der UAK beendet.

Grund ist der Vorwurf einer ehemaligen Patientin Scholtens, die den früheren Psychologen an der Pfalzklinik in Klingenmünster des Missbrauchs bezichtigt. Scholten war in den 80er Jahren in den Fall der Frau involviert, die nach ihrer Aussage mit richterlichem Beschluss in die Pfalzklinik eingewiesen wurde. Seitdem, so Scholten, werfe diese ehemalige Patientin ihm vor, ihr Leben ruiniert zu haben, weil er aus ihrer Sicht die Unterbringung veranlasst habe. Den Vorwurf der Vergewaltigung hat die Frau inzwischen widerrufen. Lesen Sie hier mehr zum Thema