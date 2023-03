Bernhard Scholten, Vorsitzender der Unabhängigen Aufarbeitungskommission des Bistums Speyer, ist zurückgetreten. Eine Frau wirft ihm Missbrauch vor. Der Beschuldigte fordert Aufklärung – doch niemand zeigt sich zuständig.

Die Mitteilung der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) des Bistums Speyer ist knapp: Die UAK habe mit Mareike Ott eine neue Vorsitzende gewählt. „Der Wahl voraus gingen kontroverse Diskussionen über den Umgang mit der Thematik ,Missbrauch’ und der Arbeitsweise der Kommission. Dabei wurden unterschiedliche Einschätzungen zwischen dem ehemaligen Vorsitzenden Bernhard Scholten auf der einen und den weiteren Mitgliedern der Kommission auf der anderen Seite offensichtlich.“ Scholten habe am 18. August sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung gestellt und seine Mitgliedschaft in der UAK beendet.

Diesem Schreiben gingen ein wochenlanges Ringen um Beschuldigungen und ihre Aufklärung sowie eine Rücktrittsforderung voraus. Grund ist der Vorwurf einer ehemaligen Patientin Scholtens, die den früheren Psychologen an der Pfalzklinik in Klingenmünster des Missbrauchs bezichtigt hat. Scholten, der später in das rheinland-pfälzische Sozialministerium wechselte, war in den 80er Jahren in den Fall der Frau involviert, die nach seiner Aussage mit richterlichem Beschluss in die Klinik eingewiesen wurde. Seitdem, so Scholten, werfe sie ihm vor, ihr Leben ruiniert zu haben, weil er aus ihrer Sicht die Unterbringung veranlasst habe.

Vorwurf der Vergewaltigung widerrufen

In einem Brief unterstellt sie – wenn auch verklausuliert und indirekt – Scholten Vergewaltigung. Inzwischen hat die Frau diesen Vorwurf nach Aufforderung eines von Scholten eingeschalteten Rechtsanwalts widerrufen. In dem Schreiben an den Anwalt, das unserer Zeitung vorliegt, schreibt sie: „Ich widerrufe, dass ich bei Herrn Scholten den Eindruck erwecken wollte, dass ich ihn bezichtige, er habe mich 1984 missbraucht.“

Der Betroffenenbeirat des Bistums Speyer forderte, nachdem er von den Vorwürfen erfahren hatte, den sofortigen Rücktritt von Scholten. Die Begründung: „Wir glauben einer Betroffenen, denn uns wurde lange nicht geglaubt.“ Das war im Juni. Scholten ließ das Amt ruhen.

Mitglieder vom Bischof berufen

Die Aufarbeitungskommission, die sexuellen Missbrauch im Bistum Speyer untersuchen soll, wurde im Juni 2021 gegründet. Rechtliche Grundlage ist die gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des damaligen Unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Darin wurden verbindliche Kriterien und Strukturen für eine unabhängige Aufarbeitung in allen Bistümern festgelegt. Scholten wurde für das siebenköpfige Gremium von der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei vorgeschlagen und wie alle Mitglieder von Bischof Karl-Heinz Wiesemann berufen. Im Juli 2021 wurde Scholten zum Vorsitzenden gewählt.

Ein Jahr später fordert er, dass dem Vorwurf gegen ihn nachgegangen werden müsse. Und hier beginnt das Problem. Was passiert, wenn einem Mitglied einer der Aufarbeitungskommissionen in den Bistümern Missbrauch vorgeworfen wird? Wer untersucht den Fall? In der Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung ist ein solcher Fall nicht bedacht worden. Im Bistum fühlt sich niemand zuständig – weder der Bischof noch die UAK.

Niemand fühlt sich zuständig

Das Bistum habe eine Akte über ihn angelegt und ihn aufgefordert, dass er die „erhobenen Vorwürfe einer rückhaltlosen Aufklärung zuführen“ solle, sagt Scholten. Man habe ihm aber nicht erklärt, wie dies geschehen solle. Er habe dem Bischof und der UAK in Abstimmung mit drei weiteren UAK-Vorsitzenden Vorschläge für ein Untersuchungsverfahren unterbreitet. „Der Bischof lehnt es bisher auch ab, den Widerruf zu bewerten“, zeigt sich Scholz enttäuscht. Er habe daraufhin den Vorsitz niedergelegt und seinen Austritt aus der Kommission erklärt: „Ich kann nicht für ein Bistum arbeiten, das nicht bereit ist, schwerwiegende Vorwürfe aufzuklären und ehrenamtlich Tätige vor unberechtigten Vorwürfen zu schützen.“

Auf Anfrage erklärte Bischof Wiesemann: „Ich danke Herrn Scholten für seine Mitwirkung in der Unabhängigen Aufarbeitungskommission. Als Mitglied und darüber hinaus als Vorsitzender hat er wichtige Grundlagen für die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und zur Verbesserung der Prävention im Bistum Speyer gelegt. Mir ist es überaus wichtig, dass die UAK unabhängig und gut arbeiten kann. “ Dann zitierte er den Wortlaut der UAK-Mitteilung. Siehe oben.

Die Erfahrungen rund um Speyer zeigten, dass es wichtig sei, für solche Konstellationen ein Verfahren zu entwickeln, reagierte die Bundesmissbrauchsbeauftragte Kerstin Claus. Dies sei Thema beim Treffen mit den Kommissionsvorsitzenden im September. Ein professionelles, transparentes Verfahren sei schließlich auch im Interesse derer, die sich ehrenamtlich in den Kommissionen engagierten.