Im Kampf gegen eine neue Infektionswelle stellt China die Millionenstadt Lanzhou unter Quarantäne. Die rund vier Millionen Einwohner der Stadt im Nordwesten des Landes dürften ihre Wohnungen nur noch in Notfällen verlassen, erklärte die Provinzregierung am Dienstag. Zuvor waren 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Dieses Vorgehen ist typisch für China, das eine sogenannte Null-Corona-Politik verfolgt und selbst bei einer geringen Anzahl von Fällen weitreichende Quarantänemaßnahmen verhängt. So wurde im August der drittgrößte Containerhafen der Welt in Ningbo-Zhoushan geschlossen, weil ein Arbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurde. Solche Maßnahmen haben wegen Chinas Gewicht in der Weltwirtschaft weitreichende Auswirkungen auch bis nach Deutschland. So werden Lieferketten durchbrochen, bestimmte Produkte können nicht mehr produziert werden, weil Teile fehlen.