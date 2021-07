Das 86. Lufttransportgeschwader der US-Streitkräfte setzt nach eigenen Angaben seine vierteljährlichen Routineübungen in der Zeit vom 20. bis 22. Juli fort, „um seine Einsatzfähigkeit und Kriseneinsatzbereitschaft zu bewerten“. Die Übung soll „die Fähigkeiten des Flugplatzes auf größere Unfälle zu reagieren in den Fokus nehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen an den Toren zu den Dienststellen Air Base Ramstein, Vogelweh/Pulaski Militärkomplex und Einsiedlerhof sowie innerhalb der Kaiserslauterer Militärgemeinde kommen. Anwohner und Arbeitnehmer innerhalb der Militärgemeinde Kaiserslautern werden während dieser Woche möglicherweise Alarme über das Lautsprechersystem vernehmen können sowie simulierte Explosionen und andere laute Geräusche.