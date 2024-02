Am Donnerstag wurden im Prozess um die Tötung eines 17-Jährigen im Anschluss an eine Party in der Grillhütte bei Weingarten die Plädoyers gehalten. Für die Nebenklägerin ist der Angeklagte ein Wolf im Schafspelz. Die Verteidigung sagt, ihr Mandant musste sich vor einem Schläger schützen. Die Kammer steht vor einer schweren Entscheidung. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.