Ein Mann soll im vergangenen Juni zunächst seinen Vater in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) getötet, dann bei der Flucht mit dem Auto im südlichen Hafengebiet Mannheims bewusst vier Radfahrer umgefahren haben, von denen zwei starben. Am Montagmorgen wurde der Prozess gegen den 37-Jährigen am Landgericht Mannheim eröffnet. Da der Beschuldigte seit seinem 15. Lebensjahr unter paranoider Schizophrenie leidet, geht die Staatsanwaltschaft von einer Schuldunfähigkeit aus und fordert eine dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Die Öffentlichkeit wurde am Montag nach Verlesen der Anklageschrift von der Hauptverhandlung ausgeschlossen, da geschlossene psychiatrische Kliniken zum Großteil öffentlich zugängig sind.