Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend, 13. März, auf der Spieser Landstraße zwischen St. Ingbert und Spiesen. Wie die Polizei berichtet, ist gegen 19.15 Uhr ein schwarzer Mercedes von hinten auf den Vespa-Roller aufgefahren. Der Autofahrer habe sich um den Verletzten nicht gekümmert und habe die Fahrt fortgesetzt. Der Vespa-Fahrer kam schwer verletzt in die Homburger Unikliniken. Am Unfallort wurden mehrere abgesplitterte Fahrzeugteile des Mercedes sichergestellt. Demnach könnte es sich bei dem Wagen um ein Modell der C- oder E-Klasse ab Baujahr 2000 handeln. Im Frontbereich müsste er beschädigt sein. Die Polizeiinspektion St. Ingbert bittet um Hinweise unter Telefon 06894 1090.