Die Meisterschaft der SSC Neapel steht auch für einen Triumph in der ewigen Rivalität des Südens mit dem Norden Italiens. Seit 33 Jahren haben die Anhänger darauf gewartet, seit der Ära Diego Maradonas. Nun stellen sie die Stadt auf den Kopf. Und irgendwie hat auch die Mafia immer ihre Finger im Spiel. Einen kleinen Ausflug in die Welt am Vesuv lesen Sie hier.