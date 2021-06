An den Schulen im Saarland wird ab diesem Donnerstag die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Das teilte das Bildungsministerium nach einer Sitzung des Ministerrates am Dienstag in Saarbrücken mit. Im sonstigen Schulgebäude müssen die Schüler aber weiter Masken tragen. Auch in Rheinland-Pfalz fällt die Maskenpflicht im Unterricht weg – allerdings erst ab Montag.

