Im März 2009 hat der Künstler Gunter Demnig vor dem Haus Mitteltor 3 in Dirmstein zehn Stolpersteine verlegt. 15 Jahre später fand am Samstag als symbolhafte Handlung zum dritten Mal die Reinigung der Gedenksteine statt. Den Argentinier Daniel Hirsch verbindet viel mit den Menschen, an die erinnert wird.

Gegenüber der Dirmsteiner Kirche steht ein munteres Grüppchen. Daniel Hirsch verstreicht Messingputzmittel auf den Stolpersteinen im Gehwegpflaster – neun für die Familie Hirsch,