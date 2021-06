An allen Schulen in Rheinland-Pfalz wird ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Das teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Auf dem Weg zum Platz im Klassenzimmer solle die Schutzmaske weiter getragen werden, sagte Hubig. Die Regelung gelte solange, wie die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen unter einem Wert von 35 bleibe. Am Montag waren es landesweit 16,0. Im Saarland wird die Maskenpflicht für Schüler an ihrem Platz im Klassenzimmer schon ab Donnerstag, 17. Juni, aufgehoben. Im Schulgebäude und in Bussen und Bahnen sind die Masken weiter Pflicht. Das teilte das saarländische Bildungsministerium am Dienstag mit.

