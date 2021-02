Bill Kaulitz, Schwager von Heidi Klum und als Sänger von Tokio Hotel früh berühmt geworden, ist derzeit in der Region zu hören: Noch bis Freitag, 5. Februar, ist er Gast beim Mannheimer Radiosender BigFM und stellt seine Autobiografie vor, die am 1. Februar erschienen ist. In der Morningshow des Senders liest er Passagen aus dem Buch „Career Suicide – Meine ersten dreißig Jahre“ und wird im Interview mit Moderator René Krämer „noch tiefer darauf eingehen“, teilt der Sender mit.

Die Sendung läuft jeweils um 07.07 Uhr und kann auch nachgehört werden.