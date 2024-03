Ein 48 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Schifferstadt versucht, sich und seine ehemalige Lebensgefährtin umzubringen. Nachdem er sich angezündet hatte, wollte er auch die Frau anzünden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er derzeit bewacht wird.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen, ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr. Demnach übergoss der Mann bei einem Streit die 46 Jahre alte Frau und sich mit einer brennbaren Flüssigkeit. Danach zündete er sich mit einem Feuerzeug an, wodurch er sofort Feuer fing. Wie die Behörden weiter berichten, bewegte sich der Mann anschließend auf die Frau zu. Ein Zeuge zog die Frau weg, bevor das Feuer auf sie übergriff. Weitere Zeugen brachten den brennenden Mann zu Boden und löschten das Feuer. Der 48-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. In deren Fokus stehen laut Pressemitteilung Hintergründe und das Motiv der Tat.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 48-Jährige wird bis zu seiner Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt im Krankenhaus bewacht.

Die Frau ist dem Leitenden Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zufolge vernehmungsfähig. Sie habe sich in einer Augenklinik untersuchen lassen müssen. Laut Polizei gehe es ihr ansonsten aber körperlich gut. Eine Betreuung sei ihr angeboten worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt war nach eigenen Angaben zwar vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz.