Die Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler bekommt neue Decken. Jetzt wurde ein Starttermin für die Arbeiten genannt, und die Kosten stehen fest.

Fast 150.000 Euro kosten die neuen Decken in einem Teil der Grundschule. Sie sind nötig, weil die bestehende Konstruktion veraltet ist. Teilweise lösen sich die Deckenplatten, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat, der die Arbeiten am Mittwoch an eine Firma aus der Nähe von Edenkoben vergab. Die neue Decke soll zudem den Brandschutzanforderungen entsprechen und die Akustik in den Räumen verbessern. Dafür erhalten Klassensäle teilweise zusätzlich eine Akustikdecke. Laut Bauamtsleiter Christian Michels sollen die Arbeiten am 17. Mai beginnen. Es wird in mehreren Abschnitten gearbeitet, und die Schüler ziehen mehrmals innerhalb der Schule um. Auf die Anmerkung von Rolf Franzen (CDU), er könne sich auch „schlecht vorstellen, dass ’ne Decke saniert wird und drunter Unterricht ist“, erwiderte Bauamtsleiter Michels: „Nein, es werden keine Kinder unterrichtet, während über ihnen Platten abgebrochen werden.“