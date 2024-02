Ein Luchs ist am Montag, 5. Februar, in der Nähe von Lemberg (Kreis Südwestpfalz) nach einem Verkehrsunfall verendet. Das teilte das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt mit. Die zu dem Unfall hinzugerufenen Experten stellten massive Kopfverletzung bei dem weiblichen Tier fest. Als nächstes wird das Fellmuster des Luchses mit einer Bilddatenbank der im Pfälzerwald lebenden Raubkatzen abgeglichen, um nachzuprüfen, ob es sich dabei um ein Tier aus der hiesigen Population handelt. Ebenso erfolge eine genetische Identifikation, wie das Kluwo mitteilt. Der Luchs ist seit 2016 wieder im Pfälzerwald heimisch, nachdem insgesamt 20 Tiere aus der Schweiz und Slowakei in der Region ausgewildert wurden. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Luchspopulation im Pfälzerwald sehr gut, wie das Kluwo im Sommer 2023 auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Einzelne Tiere wären bereits ins naheliegende Elsass sowie den Hunsrück abgewandert.