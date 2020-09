Draußen gibt es eine Zugabe: Speyerer Gastronomen können in diesem Jahr länger im Freien Gäste bedienen als nur wie üblich bis 31. Oktober. Sie dürfen bis zum Beginn der Frühjahrssaison auch Heizpilze aufstellen, die es früher schon gab, die seit einigen Jahren aber aus Klimagründen eigentlich verboten sind. Parallel soll es Gespräche über Alternativen wie Heizkissen oder Infrarotbeheizung geben.

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend auf Antrag der FDP-Fraktion die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Alle sagten ja außer Hannah Heller (Grüne). Zwei Linken-Vertreter enthielten sich. Ebenfalls vereinbart wurde das Aussetzen der Freisitzgebühren bis 2021. Die Liberalen hatten argumentiert, dass in der Gastronomie wegen der Corona-Pandemie der Umsatz eingebrochen sei. Angesichts der nicht endenden Ansteckungsgefahr mit dem Virus insbesondere in engen Räumen könnte das Geschäft nach Ende der Freisaison nochmals zusätzlich beeinträchtigt werden. Das habe auch mit der verringerten Platzanzahl im Inneren zu tun.