Auf der A61 hat am frühen Donnerstagmorgen kurz vor dem Autobahnkreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Worms der Sattelauflieger eines Lastwagens gebrannt. Dem Fahrer gelang es laut Feuerwehr, die Zugmaschine noch abzukuppeln und in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Weshalb der Auflieger, in dem sich Gitterboxen mit Metallteilen befanden, Feuer fing, ist noch unklar. Die A61 war zeitweise voll gesperrt. Mittlerweile wird der Verkehr während der Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.