Erst große Gefühle, dann großer Sport? Bevor der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend gegen den SV Sandhausen antrat, wurde Profi René Klingenburg verabschiedet. Im Sommer 2021 zum Verein gekommen, spielte der 29-Jährige nach dem Aufstieg in die Zweite Liga unter dem neuen Cheftrainer Dirk Schuster keine Rolle mehr. Nun wurde sein Vertrag aufgelöst – in beiderseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung, wie es heißt. Grund zum Feiern gibt es derweil auch: Torwart Andreas Luthe feiert am Freitag seinen 36. Geburtstag.

Gegen den Tabellenvorletzten Sandhausen wollte der FCK endlich die 40-Punkte-Marke durchbrechen, dazu hätte es einen Sieg gebraucht.

Doch daraus wurde nichts. Wie es dazu kam, können Sie im Liveblog nachlesen.