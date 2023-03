Die Entwicklung war absehbar, nun gehen der 1. FC Kaiserslautern und René Klingenburg tatsächlich getrennte Wege: Der ursprünglich am 30. Juni dieses Jahres auslaufende Vertrag mit dem 29 Jahre alten Profi wurde in beiderseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Klingenburg war im Sommer 2021 in die Pfalz gekommen, hatte in der Dritten Liga 28 Spiele für die Roten Teufel absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Unter dem neuen Cheftrainer Dirk Schuster stand Klingenburg infolge des Aufstiegs nur eine einzige Minute auf dem Rasen. Nach der Hinserie der aktuellen Zweitliga-Saison wurde der gebürtige Oberhausener wie Muhammed Kiprit, Anas Bakhat und Maximilian Hippe aussortiert.

Das letzte Mal in die Schlagzeilen geriet Klingenburg ohne eigenes Zutun vor zwei Wochen: Während er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Heimspiel des FCK gegen die SpVgg Greuther Fürth besuchte, drangen Diebe in das nahe des Stadions gelegene Haus ein.

Klingenburg wird beim Spiel der Roten Teufel am Freitagabend gegen den SV Sandhausen (Anpfiff: 18.30 Uhr) verabschiedet.