In der Stadt Landau tauchen – oft über Nacht – an den unterschiedlichsten Stellen winzige, bunte Türchen auf. Inzwischen ist die halbe Stadt auf Spurensuche.

Von Weitem hört sie Kinder rufen: „Eine Tür, eine Tür!“ Und es dauert nicht lange, da hocken die Dreikäsehochs im Halbkreis vor ihrem Teeladen in der Marktstraße. Monika Danz schmunzelt. Durchs Fenster beobachtet sie, wie die Kinder sich über ihre Entdeckung freuen: eine winzige Tür an der Treppe zum Geschäft. Von den kleinen Objekten gibt es in Landau inzwischen viele. Aber es findet sie nur, wer ganz genau hinschaut.

Die Holztürchen sind in Bodennähe und oft an Stromkästen und Litfaßsäulen angebracht. Sie sind bunt, mal mit Glitzersteinen verziert, mal mit fröhlichen Motiven bemalt. Nüchtern betrachtet ist es eine niedliche Deko-Idee. Aber wer mag, kann daraus viel mehr machen: eine zauberhafte, kleine Welt mit fantastischen Wesen.

„Bei mir ist eine Fee eingezogen“, sagt Monika Danz stolz. Eines Tages sei die Tür einfach da gewesen. Wie durch Zauberhand.

