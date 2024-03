In und um Schauernheim gibt es Meditationsbänke. Menschen auf der Suche nach innerer Ruhe können dort rasten und erhalten übers Handy Anleitungen zur Meditation. Ein Selbstversuch zwischen Feldern, Atemübungen und erbosten Radfahrerinnen.

Das illustriert dann wohl aufs Schönste den Kontrast zwischen dem Innen und den Außen, dem Versenken in sich selbst und den Knüppeln, die die erscheinende Welt permanent dazwischenwirft. Ortsrand im vorderpfälzischen Schauernheim, Meditationsbank „Zufluchtswinkel“, eigentlich zwei Bänke, in rechtem Winkel zueinander, soll wohl die Kommunikation fördern. Die Übung hier: In einem mitgebrachten Text die Begriffe anstreichen, die als schön und angenehm empfunden werden – und alles rausstreichen, was stört und belastet. In die Vorbereitungsphase platzt jetzt allerdings erst mal die Stimme einer älteren Frau, die sich von hinten auf dem Fahrrad genähert hat. „Sie sind ja wohl schwerhörig“, ruft die Frau, die offensichtlich die Gottesgabe hat, sich über jeden Mist aufzuregen, „ich hab’ zwei Mal geklingelt!“ Die Dame wird man sich jetzt erst mal wegatmen müssen. Inzwischen hat man ja Übung.

