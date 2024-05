Im Ludwigshafener Stadtteil Süd hat es am Montagabend in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Alle Hausbewohner brachten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei das Treppenhaus stark verraucht gewesen. Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.