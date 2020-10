Die für 2021 geplanten zweiten rheinland-pfälzischen Theatertage werden nicht stattfinden. „Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie kann ein solches Festival nicht verlässlich vorbereitet werden“, gab Kulturminister Konrad Wolf am Mittwoch in Mainz bekannt.

Ursprünglich war geplant, dass alle Mehrspartentheater des Landes, also die Häuser aus Kaiserslautern, Mainz, Koblenz und Trier, im kommenden März in Koblenz gastieren. Die ersten Theatertage hatten diesen März kurz vor dem Lockdown am Pfalztheater in Kaiserslautern stattgefunden.

2022 soll Mainz Gastgeber sein

„Das ist natürlich sehr schade, weil die Premiere der Theatertage im März dieses Jahres am Pfalztheater Kaiserslautern gezeigt hat, in welch großartiger künstlerischer Verfassung unsere Mehrspartentheater sind“, erklärte Wolf. Er hofft nun, dass es im März 2022 die nächste Auflage der Theatertage geben kann. Gastgeber soll dann das Staatstheater Mainz sein.

Auch Markus Dietze, Intendant des Theaters Koblenz, bedauert, dass er 2021 in seinem Haus nicht Theaterfans aus allen Teilen des Landes empfangen kann: „Wir hatten uns sehr auf das Festival gefreut und mit aller Kraft vorbereitet. Die Absage ist aber in der aktuellen Situation die einzig vernünftige Lösung. Jetzt sind wir hoffnungsfroh, alle im Frühjahr 2022 bei den Kolleginnen und Kollegen in Mainz zu Gast sein zu können.“