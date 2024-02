Nun sind die Weichen gestellt. Der Zusammenschluss der kommunalen Energieversorger aus der Südpfalz darf bei Völkersweiler eine riesige Photovoltaik-Freiflächenanlage ins Grüne bauen. Die Planungsbehörde des Landes hat den Bau am Rande des Pfälzerwalds und in einem Vogelschutzgebiet jetzt erlaubt, stellt aber Bedingungen daran. Was der Solarpark, der so groß wie acht Fußballfelder werden soll, erfüllen muss und wann die Anlage an Netz gesehen soll, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.