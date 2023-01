Die beiden letzten noch in Lützerath verbliebenen Aktivisten haben ihren unterirdischen Tunnel fünf Tage nach Beginn der Räumung verlassen. Das berichteten Reporter am Montag von vor Ort. Die Aktivisten hatten tagelang in einem selbstgegrabenen Tunnel unter der Siedlung ausgeharrt, um gegen die Räumung zu protestieren.