Der Landesrechnungshof hat den Kommunen in Rheinland-Pfalz bei der Erhaltung von Brücken ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Stadt Ludwigshafen hat auf den Brückenbericht reagiert. Mit vielen Kritikpunkten habe die Behörde recht, in einem Punkt widerspricht die Stadtverwaltung allerdings dem Rechnungshof: Sicherheitsprüfungen und Inspektionen der Brückenbauwerke hätten in Ludwigshafen eine hohe Priorität. Die Vorgaben würden eingehalten.