Die Hochstraße Nord ist marode. Damit die 1,8 Kilometer lange Trasse bis zum Abriss noch durchhält, werden die einzelnen Bauwerke kontrolliert. Deswegen kommt es zu Sperrungen. Auch die roten Netze werden kontrolliert. Sie sollen verhindern, dass Betonbrocken herabstürzen und Schäden anrichten.

Bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung werden mehr als 29.000 Quadratmeter Betonflächen untersucht und Schäden markiert, die dann im Nachgang repariert werden sollen. Damit die Hochstraße Nord bis zu ihrem planmäßigen Abriss weiter von Autos befahren werden kann, prüft ein Ingenieurbüro im Auftrag der Stadt das Bauwerk unter anderem auf Stand- und Verkehrssicherheit.

Mögliche Schäden sollen frühzeitig erkannt und repariert werden, damit die Hochstraße Nord als Verkehrsader der Region noch befahren werden kann, während der Lückenschluss an der Hochstraße Süd erfolgt. Dort wird die abgerissene Pilzhochstraße als Teil der Hochstraße Süd durch einen Neubau ersetzt. 2026 soll dieser stehen. Erst dann beginnt laut Planung der Abriss an der Hochstraße Nord. Bereits ein Jahr zuvor soll nach dem Abriss des Rathaus-Centers mit dem Bau der 860 Meter langen ebenerdigen Helmut-Kohl-Allee als Ersatz begonnen werden. Bis 2030 soll die Hochstraße Nord abgerissen und die Stadtstraße komplett befahrbar sein. Die letzte Kostenschätzung lag bei 530 Millionen Euro.

Schneller als geplant

Die Experten des beauftragten Gutachterbüros sind bei ihrer derzeitigen Bauwerksprüfung schneller als geplant vorangekommen. Damit bleiben am Sonntag, 22. August, die Fahrbahnen an der Hochstraße Nord offen. Die nächste Phase der Bauwerksprüfung beginnt dann am 31. August, wie die Stadt weiter mitteilt.

Am vergangenen Wochenende sind alle Bauwerke über den Bahn-Gleisen mit Oberleitung auf Schäden untersucht worden. Unter der Woche wurden die Bereiche über den nichtelektrifizierten Gleisen am Güterbahnhof mit einem Hubsteiger inspiziert. Bei ihrem Einsatz schauen die Experten auch unter die roten Schutznetze, die vor zehn Jahren am Bauwerk angebracht und vor drei Jahren erneuert wurden. Sie sollen die Bereiche unter der Hochstraße vor herabfallenden Betonteilen schützen.

Weitere Kontrollen

Weitere Bauwerksprüfungen an der Hochstraße Nord plant die Stadtverwaltung in den kommenden Wochen: Vom 31. August bis 1. September werden die Hohlkästen der Brückenbauwerke über der Lorientallee, der Sumgaitallee und der Havering-Allee geprüft. Da die Zustiege zu diesen Hohlkästen nur mittels einer Lkw-Hubarbeitsbühne erreichbar sind, ist eine einseitige Sperrung der Fahrbahnen unter der Hochstraße erforderlich.

Ein Sonntagseinsatz mit einem Brückenuntersichtgerät – eine Arbeitsplattform, von der aus die Brücke von unten inspiziert werden kann – ist am 5. September vorgesehen. An diesem Tag soll die Prüfung der Auffahrt Heinigstraße in Richtung Mannheim und der Abfahrt Innenstadt/BASF/ Oppau stattfinden. Zeitgleich wer den die Fahrspuren über der Rheinuferstraße von unten kontrolliert. Auch dabei ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Umleitungen ausgeschildert

Am Dienstag, 7. September, müssen zur Prüfung zwischen dem Bruchwiesenknoten und der Abfahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Mannheim verschiedene Hohlkästen untersucht werden. Deshalb werden die Fahrbahnen in diesem Bereich auf eine Fahrspur verengt. Dabei ist auch eine Sperrung der Abfahrt Heinigstraße in Richtung Mannheim notwendig, so die Stadt. Auch in der Gegenrichtung ist eine Vollsperrung der Hochstraße von etwa drei bis vier Stunden aus Sicherheitsgründen notwendig. Dieser Einsatz wird an einem Sonntag im Oktober stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Am Mittwoch, 8. September, wird wegen der Überprüfungen die Auffahrt Heinigstraße in Richtung Dürkheim für etwa vier bis fünf Stunden voll gesperrt. Beim vorerst letzten Sonntagseinsatz am 26. September, werden die Auffahrt von der Rheinuferstraße in Richtung Dürkheim sowie die Hauptfahrbahn von der Kurt-Schumacher-Brücke kommend bis Höhe Rathaus-Center und die Hauptfahrbahn nach Mannheim geprüft. Dabei muss zeitweise die Auffahrt nach Dürkheim gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert werden.