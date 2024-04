Bei der AfD im Saarland geht’s hoch her. Eine „Trümmertruppe“ bildet den Landesvorstand. Das sagt nicht der politische Gegner, sondern ein AfD-Kreisvorsitzender. Folge der internen Keilerei: Die AfD steht bei der nächsten Wahl in Saarbrücken nicht auf dem Stimmzettel. Wenn am 9. Juni, wie in Rheinland-Pfalz auch, im Saarland die Kommunalparlamente neu gewählt werden, dann können die Wähler die drittstärkste Partei im Saarland, die AfD, gar nicht ankreuzen. Zumindest, wenn sie den Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken und den Kreistag Saarbrücken wählen. Warum das so ist und warum ein AfD-Kreisvorsitzender den Landesvorstand für „unfähig“ hält und seinen Rücktritt fordert, das steht hier.