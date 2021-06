Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Mittwoch zwei Corona-Schnelltestzentren von privaten Betreibern geschlossen – eins in Römerberg und eins in Lambsheim, weil nicht alle Hygieneauflagen erfüllt worden seien. Wie Landrat Clemens Körner (CDU) auf Anfrage sagte, dürfen die Zentren erst wieder öffnen, wenn die Auflagen erfüllt werden. Als Grund für die Schließung nannte Körner fehlende Desinfektionsmittel und zu warm gelagerte Schnelltestkits.

Das Römerberger Testzentrum war vor eineinhalb Wochen von der Verbandsgemeinde in die Hand des privaten Betreibers übergegangen. Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) hatte dem Betreiber, dessen GmbH im April gegründet wurde, das gemeindeeigene Haus am Lindenplatz in Mechtersheim überlassen, wo zuvor Feuerwehr und DRK in kommunaler Hand Bürger auf das Coronavirus getestet hatten. „Beim DRK und der Feuerwehr war bei der Anmeldung eine Plexiglasscheibe vorhanden, die hat beim privaten Betreiber gefehlt. Ansonsten habe ich aber keinen großen Unterschied gemerkt“, sagte Hoffmann.