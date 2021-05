Weil die Corona-Beschränkungen gelockert werden und für einige Angebote ein negatives Testergebnis erforderlich ist, geht ab kommendem Samstag in Otterstadt ein eigenes kommunales Schnelltestzentrum in Betrieb. In Römerberg gibt die Verbandsgemeinde ihres auf, ein anderer Betreiber übernimmt.

„Wir wollen denjenigen, die noch nicht geimpft oder genesen sind, die Möglichkeit geben, sich vor Ort in Otterstadt testen zu lassen“, begründet Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) die Entscheidung, nun auch in der Altrheingemeinde ein eigenes Schnelltestzentrum einzurichten. Wer symptomlos ist, kann sich im Remigiushaus an zwei Tagen die Woche auf das Virus testen lassen – mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. Wer getestet wurde, bekommt eine Bescheinigung über das Ergebnis, die mancherorts für bestimmte Angebote wie den Restaurantbesuch notwendig ist.

Die Öffnungszeiten seien mit dem benachbarten Waldseer Testzentrum abgestimmt, sagt Zimmer. Nach seinen Angaben hat Waldsees Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) ihm eine Liste mit Otterstadtern zur Verfügung gestellt, die sich zum Start des Waldseer Testzentrums Mitte März freiwillig zum Helfen gemeldet hatten und noch nicht zum Zug gekommen seien. Diese Helfer seien zum Schutz bereits geimpft. Hildegard Gantner telefonierte die Liste ab und rekrutierte die Otterstadter fürs Testzentrum, sagt Zimmer. Er dankt ihr und ihrem Mann Günter Gantner sowie Wehrleiter Michael Jaspers für die Organisation des Testzentrums. „Sie haben massiv geholfen“, macht der Ortsbeigeordnete deutlich. Die Verbandsgemeinde Rheinauen betreibt nun in jedem Ort ein eigenes Testzentrum und bietet somit an sechs Tagen die Woche ohne Terminvereinbarung kostenlose Schnelltests durch geschulte Helfer an.

Privater Anbieter übernimmt

In Römerberg ist das Schnelltestzentrum im Haus am Lindenplatz nun nicht mehr in der Hand der Verbandsgemeinde, sondern in der eines privaten Betreibers. Darüber informiert Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne), nachdem die Verbandsgemeindeverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage an ihn verwies. Hoffmann erklärt, dass es von Bürgern Kritik gegeben habe, dass das Römerberger Zentrum nur einmal in der Woche geöffnet habe. Mehr Öffnungstage könnten die freiwilligen Helfer von der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und der Verwaltung aber nicht stemmen, sagt Hoffmann, der deren Engagement zu schätzen weiß. Zuletzt sei der Zulauf sehr gering gewesen. Der Ortschef vermutet, dass die Warteschlangen zum Auftakt manche abgeschreckt und viele auf andere Angebote – etwa von privaten Betreibern oder Arztpraxen in der Verbandsgemeinde und im nahen Speyer – zurückgegriffen haben.

Der Römerberger Ortsbürgermeister sieht es nach der Rückmeldung aus der Bevölkerung als notwendig an, dass jeden Tag eine Testmöglichkeit in der Gemeinde besteht und hat deshalb einer Anfrage von einer im April gegründeten GmbH zugesagt. Deren Mitbegründer betreiben auch die Soccerarena in den Rauhweiden in Heiligenstein, die zuerst als Testort im Raum gestanden habe. Weil sie etwas abseits liege, habe man sich aber dagegen und stattdessen für das gemeindeeigene Haus am Lindenplatz entschieden, sagt Hoffmann.

Schnelltests seien dort ab dem kommenden Samstag möglich. Samstags hat das Schnelltestzentrum laut Hoffmann von 10 bis 14 Uhr und montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die kommunalen Schnelltestzentren in Hanhofen und Dudenhofen werden weiterhin von der Verbandsgemeinde betrieben und von den freiwilligen Helfern organisiert. In Dudenhofen wurden die Öffnungszeiten angepasst: In der Festhalle wird nun samstags von 17 bis 18.30 Uhr getestet.

Auch der DRK-Ortsverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld sieht aufgrund der aktuellen Corona-Lockerungen einen steigenden Test-Bedarf – vor allem am Wochenende – und testet außer mittwochs-, donnerstags- und freitagabends nun auch samstags von 17 bis 19 Uhr. Für das Schnelltestzentrum zum Durchfahren in Lingenfeld ist eine Terminvereinbarung unter www.drk-lingenfeld.de notwendig.

Kontakt

Die Öffnungszeiten aller kommunalen Schnelltestzentren im Speyerer Umland finden sich auf den Internetseiten der Verbandsgemeinden – Rheinauen und Römerberg-Dudenhofen. Eine Übersicht über alle gemeldeten Schnelltestzentren bietet das Land im Internet unter www.corona.rlp.de/de/testen/