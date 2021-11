Am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg werden täglich von 14.30 bis 15.30 Uhr kostenlose Corona-Tests für Patienten-Besuche angeboten.

Das Angebot richte sich Besuchende ohne vollständigen Impfschutz oder Genesenen-Status sowie an alle Besuchende in besonders sensiblen Bereichen, so UKS-Sprecher Christian Schütz. Zum Besuch müsse ein negativer Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Teststation befinde sich in Gebäude 18. Eine kostenlose Testung sei nur für eingetragene Besuchende möglich. Die Eintragung erfolge vorab über die Stationen. Daneben werde eine Online-Buchung empfohlen. Die Test-Bescheinigung berechtige lediglich zum Patienten-Besuch am UKS und sei kein zugelassener Nachweis für Freizeitangebote. Eine Online-Buchung sei für den aktuellen Tag und den Folgetag möglich, nicht aber für nachfolgende Tage. Tests für Besuche am UKS können unter termin.samedi.de/b/universitatsklinikum-des-saarlandes-corona-mitarbeitertest/1/besuchertestung im Internet gebucht werden.