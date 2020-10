Laut einer Meldung der Saarbrücker Zeitung hält der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) einen zweiten Lockdown bei steigenden Corona-Neuinfektionen im Saarland für möglich.

Beim Nachrichtendienst Twitter äußerte sich Tobias Hans am Mittwochabend: „Wenn es so weiter geht, dann dauert es nicht mehr lange und diese Welle kommt auch bei den Alten und Kranken an und unser Gesundheitssystem steht unter Stress. Dann landen wir wieder im Lockdown.“

Das saarländische Gesundheitsministerium meldete am Mittwochabend mit 219 Neuinfektionen den höchsten Stand innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Sollte sein dringender Appell an die Saarländer nicht wirken, müsste das öffentliche Leben erneut heruntergefahren werden. Hans bat die Bevölkerung daher weiter Abstand zu halten, eine Maske zu tragen und möglichst daheim zu bleiben: „Leute, nehmt Corona endlich wieder ernst!“